İsrail terörü sürüyor

İsrail polisinin geçen hafta iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız bir şekilde güç kullanarak müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmıştı. Uluslararası tepkilere rağmen İsrail güçleri ve aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerinin Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Önceki gün farklı noktalarda demir bariyerler kuran İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinli gençlere copla müdahale etti. Müdahalenin ardından İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede yaşandı. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazını kıldı. Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler ise İsrail güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, içeride bulunan Filistinlilerin dışarıya çıkmasına müsaade etmedi. Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı. Öte yandan İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayının son 10 gününde Aksa'ya baskınlarının durdurulması yönünde görüş bildirdi. Ancak ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu görüşe itiraz etti.Ramazan ayı boyunca baskınlarını sürdüren İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ise bir kez daha kan döktü. İşgalci güçler, Kalkilya kentinde Filistinlilere müdahale sırasında açtığı ateş sonucu 20 yaşındaki Aid Azzam Selim hayatını kaybetti. Yahudi yerleşimciler de El-Bire ve Selfit kentinde Filistinlilere ait ev araçlara taşlarla saldırdı. 4 Filistinlinin yaralandı. Camide namaz kılan cemaate taşlar attı. Öte yandan İsrail, El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişine izin vermiyor. Fanatik Yahudilerin girişine müsaade ediyor.Eski İsrail Başbakanı ve muhalefet lideri Yair Lapid, son günlerde İsrail polisinin art arda Filistinlilere düzenlediği baskın ve saldırılar nedeniyle Doğu Kudüs'te artan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail polisinin, Aksa'da itikaf halindekilere yönelik şiddetini, "hükümetin sorumsuzluğuna" bağlayan Lapid, "Bura, İsrail devletindeki en aşırılık yanlısı kişinin sorumluluğuna bırakılırsa, olacağı bu" değerlendirmesinde bulundu. Eski Başbakan Lapid, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir için "TikTok palyaçosunun tek isteği Orta Doğu'yu ateşe vermek" ifadesini kullandı.İsraıllıler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ertelediğini duyurmasına rağmen hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor. Protestocular, ülkedeki mevcut güvenlik krizinin sorumlusunun Netanyahu ve öncülük ettiği koalisyon hükümeti olduğunu savunuyor. Gösteriler sırasında sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı. Tel Aviv'deki göstericiler üzerinde Tevrat'ta geçen "Bırak halkımı gitsinle" ayetinin yazdığı Firavun resmi açtı. Göstericiler, Netanyahu'ya Firavun atıfı yaparak görevi bırakmasını istiyor. Ülke genelindeki protestolarda 450 binden fazla kişi sokağa ind. Öte yandan, Netanyahu'nun önceki dönemlerinde Genelkurmay Başkanı olan Yoav Horowitz, Netanyahu'nun "Putin (Rusya Devlet Başkanı) gibi olmak istediğini" savundu.İsrail, ABD basınında çıkan İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın hükümet karşıtı gösterilere karıştığına dair iddiaları ise yalanladı. Netanyahu'nun basın ofisi, "Mossad ve halihazırdaki yetkililerin gösteriler konusuna hiçbir yaklaşımı olmadı" açıklamasında bulundu. ABD basınında Pentagon'un sızdırılan "gizli" belgelerinde, "Mossad'ın üst düzey yetkililerinin, servis çalışanları ve vatandaşları hükümet karşıtı gösterilere katılmaya teşvik ettiği" bilgisinin aktarıldığı öne sürülmüştü.