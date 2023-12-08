İsrail toplama kampı: Çocuk da var gazeteci de BM çalışanı da

İşgalci İsrail askerlerinin Gazze'deki katliamları sürerken dünya bir savaş suçunun daha karşısında dilsiz şeytanı oynamaya devam ediyor. Önceki gün sosyal medyaya düşen görüntülerde İsrail askerlerinin onlarca Filistinli erkeği çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutukladığı görüldü. İkinci Dünya Savaşı'daki Nazi uygulamalarını andıran görüntüler kısa sürede sosyal ağlarda büyük ses getirdi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya gibi bölgelerde çekildiği düşünülen görüntüler hakkında ABD ve Batılı ülkelerden herhangi bir açıklama gelmedi. Al Jazeera, BBC ve CNN gibi yayın organlarındaki haberlerde ise İsrail'in yeni savaş suçuna dair detaylar yayınlandı.Tutuklamaların yapıldığı yerler arasında Gazze'nin kuzeyinde bulunan BM kontrolündeki 3 okul da bulunuyor. Bu okullara 7 Ekim'den bu yana güvenli oldukları gerekçesiyle binlerce sivil sığınmış durumda. Al Jazeera'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin tutukladıklarını, soyduklarını ve ailelerinden ayırdıklarını aktardı. Tutuklananlar arasında 13 yaşındaki çocukların bile bulunduğu görüldü.Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro- Med) Başkanı Ramy Abdu, gözaltına alınanların aralarında 15 yaşında çocukların ve 60-65 yaşındaki yaşlıların olduğunu duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC de görüntüleri doğrulattı.BBC'ye göre tutuklananlar arasında ünlü bir Filistinli gazeteci de bulunuyor. El-Arabi El-Cedid gazetesinde muhabir olarak görev yapan Ziya el-Kehlut isimli gazetecinin kardeşlerinin de götürüldüğü kaydedildi.Hatta bazıları Birleşmiş Milletler çalışanı çıktı. İsrail tarafı açıklama yapmadı. Ancak tutuklananların Hamas üyesi olduğunu ileri sürdüler. Times of Israel gazetesinde çalışan İsrailli gazeteci bile "Hamas üyesine benzemiyorlar" dedi. ABD merkezli CNN'in haberine göre tutuklananların nereye götürüldükleri bilinmiyor. Görüntüler için "İsrail, Filistinlileri kendi toplama kampına götürüyor" yorumu yapıldı. Tutuklarının bazıları yeterince hızlı hareket etmediği için öldürüldü.