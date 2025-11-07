İsrail tüneldeki 150 Hamaslıyı boğmak istiyor

Gazze Şeridi için ateşkesin kalıcı hale getirilmesi amacıyla yürütülen arabuluculuk çabaları sürerken Mısır sınırındaki Refah bölgesinde bulunan tünellerde mahsur kalan Filistinli savaşçıların güvenli geçişi, İsrail siyaseti ve kamuoyunda tartışılıyor. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Sarı Hat olarak bilinen ateşkes sınırının İsrail tarafında mahsur kalan 150 kadar Filistinli savaşçı olduğunu tahmin ediyor. Hamas ve arabulucu ülkeler, Filistinli savaşçıların Gazze'ye geçişinin sağlanmasını isterken İsrail'de bazı çevreler Filistinli grupların tünellerde öldürülmeleri gerektiğini savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sorunu çözmeye çalıştığını aktaran Kanal 12, Filistinli grupların silahlarını teslim ederek üçüncü bir ülkeye geçmeleri ve karşılığında İsrail'in savaşçıların geçişine izin vermesi önerisinde bulundu.