İsrail, Türkiye’nin yaptığı kanser hastanesini havaya uçurdu

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri amaçla kullandığı iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin- Türkiye Dostluk Hastanesi'ni patlayıcı döşeyerek havaya uçurdu. İsrail ordusu, hastanenin Hamas tarafından "askeri komuta merkezi olarak kullanıldığını ve buradan kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürdü. Bir yıldır hastane olarak hizmet vermediği öne sürülen binanın patlatıldığı görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Yerel kaynaklar hastane ve yanındaki İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hedef alındığı bilgisini paylaştı. Filistin-Türk Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz. Gazze'de sivillere sağlık hizmeti sunan bir hastanenin kasten hedef alınması, İsrail'in Gazze'yi yaşanamaz hale getirerek Filistin halkını tehcire zorlamaya yönelik politikalarının bir parçasıdır. Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz. Başta Netanyahu olmak üzere, Filistin'de yaşanan soykırımın tüm sorumluları, er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap verecektir" denildi.