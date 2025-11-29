İsrail üç ülkede işgalini yayıyor

İki yıl boyunca Gazze'de soykırım yürüten İsrail ordusu, aynı zamanda Filistin, Lübnan ve Suriye topraklarını işgal altında tutmaya devam ediyor.

FİLİSTİN'DE SOYKIRIM SÜRÜYOR

Gazze'nin yüzde 60'ını işgal etti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasbına hız verdi.

İsrail, 2005'te çekildiği ve daha sonra 18 yıl abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne son iki yıl boyunca soykırıma varan saldırılar düzenledi, şeridin yarıdan fazlasını fiili olarak işgal etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu plan kapsamında devreye giren ateşkesle Gazze Şeridi'nin yüzde 52'lik bir kısmı "geçici" olarak İsrail işgalinde bırakıldı. Buna karşın Tel Aviv yönetimi, yüzde 70'ini saldırılar sırasında insansızlaştırdığı Gazze Şeridi'nde anlaşmanın yükümlülüklerini ihlal etti.

SURİYE'DE 19 NOKTADALAR

Suriye'de Golan Tepeleri'ne ek olarak son 1 yılda 800 kilometrekarelik alanı daha işgal etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) tampon bölgedeki varlığına rağmen Golan Tepeleri bitişiğindeki birçok yeri daha işgal etti.

Toplam 19 ayrı noktada İsrail askerleri konuşlandı.

Anadolu Ajansı muhabirinin hesaplamalarına göre İsrail, işgal ettiği Golan Tepeleri'ne ek olarak son bir yıl içinde 800 kilometrekarelik Suriye toprağını daha ele geçirdi.

LÜBNAN'DA 5 TEPEDELER

İsrail ordusu 8 Ekim 2023'ten sonra gasbettiği Lübnan'daki 5 stratejik tepeden çekilmedi. İsrail, ateşkese rağmen buralardan ayrılmadı. İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesini öngörüyordu. İsrail ordusu, halihazırda Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere Lübnan'ın güneyinde 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Siyonist İsrail rejimi son iki yılda ayrıca Yemen, İran ve Katar'a yönelik de hava ve kara saldırıları düzenledi.

SURİYE'DE KATLİAM

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü ve en az 24 kişiyi yaraladığı, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

ATEŞKESE RAĞMEN VAHŞET

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesi en az 500 kez ihlal ederek 300'e yakın Filistinliyi daha katletti. Ateşkesin başlamasından bu yana geçen 1 yılda İsrail saldırılarında Lübnan'da 335 kişi öldü. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a 669 dalga halinde hava saldırıları düzenledi.

ZORUNLU GÖÇ SIRASI BATI ŞERİA'DA

İşgal altındaki Batı Şeria'da saldırı ve yıkımlarına ara vermeksizin devam eden İsrail ordusu, baskın düzenlediği Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 24 evi daha yıkacağını duyurdu. Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu Filistinlileri göçe zorluyor. Yoğun askeri varlığın kamp sakinlerinin hareketini ciddi şekilde kısıtladığını, güçlerin birçok evde kapsamlı aramalar yaptığını bildiren görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri, birçok Filistinli aileyi zorla evlerinden çıkararak göçe zorladı.

TESLİM OLANLARI İNFAZ ETTİLER

İsrail güçleri Batı Şeria'da ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti. Cenin kentinde kuşatılan bir evden ellerini havaya kaldırarak dışarı çıkan 2 Filistinlinin İsrail güçlerince infaz edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, öldürülen kişilerin 26 yaşındaki El-Muntasir Billah Abdullah ve 37 yaşındaki Yusuf Asasa olduğunu açıkladı. Filistin Yönetimi, olayı "savaş suçu" olarak nitelendirdi ve İsrail güçlerini "vahşi saha infazları" yapmakla suçladı.