İsrail uçakları, Suriye’nin güneyindeki tarım arazilerine bilinmeyen maddeler püskürttü!

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, İsrail’e ait bir uçak Suriye’de tarım arazilerine tanımlanamayan maddeler püskürttü. Söz konusu olaydan sonra tarım arazilerinden örnekler alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 18:16 Son Güncelleme: 27 Ocak 2026 19:10

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, İsrail'e ait bir uçak, Kuneytra kırsalının güneyindeki Ebu Mazra çiftliği ve El-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine tanımlanamayan maddeler püskürttü.

BÖLGEYE YAKLAŞMAYIN UYARISI Haberde bu olayın ilk kez yaşanmadığı ve geçen pazar günü de Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Rafid kasabasında ormanlık alanlara, tarlalara ve meralara İsrail uçakları tarafından bilinmeyen maddeler püskürtüldüğü belirtildi.