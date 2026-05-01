İsrail, Ukrayna’dan çalınan tahılı tüketiyor

İSRAİL'İN Rusya'dan aldığı buğdayın Ukraynalı yetkililerce çalıntı olduğunun iddia edilmesi Kiev ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden olurken dikkatleri de İsrail'in buğday ithalatında ucuz olduğu için özellikle Rusya'ya olan bağımlılığına çekti. Kiev yönetiminin İsrail'i "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı satın almakla suçlaması iki ülke arasında krize yol açtı. İsrail ise tahıl yüklü geminin Hayfa Limanı'na yanaşmasına izin vermeyerek geri çevirdiğini duyurdu. Ukrayna, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da ve 2022 sonrası işgal ettiği dört bölgede yetiştirilen tahılı "çalıntı" şeklinde niteliyor ve söz konusu tahılın Rusya tarafından üçüncü ülkelere ihraç edilmesini protesto ediyor.