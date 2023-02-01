İsrail Ukrayna’ya yeşil ışık yaktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna'ya askeri yardım yapmayı değerlendirdiklerini ve "İran'ın silah üretimine karşı harekete geçtiklerini" söyledi. Netanyahu, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, İsrail üretimi Demir Kubbe hava savunma sistemini Ukrayna'ya sağlaması sorulduğunda, "Bunu kesinlikle değerlendiriyorum." dedi.

"BAZEN BİZİZ BAZEN BİZ DEĞİLİZ"

ABD'nin İsrail'de tuttuğu mühimmat stokundan bir kısmını Ukrayna'ya aktardığına işaret eden Netanyahu, "ABD, kendisine ait birtakım mühimmatı buradan Ukrayna'ya aktardı. Burada ayrıntı vermeyeceğim; İsrail, İran'ın Ukrayna'da da kullanılan silah üretimine karşı harekete geçiyor." diye konuştu.

Hafta sonu İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının arkasında İsrail'in bulunduğu iddialarını ne doğrulayan ne de yalanlayan Netanyahu, "Ben belirli bir operasyon hakkında konuşmuyorum. Orta Doğu'da ne zaman bir patlama olsa İsrail suçlanıyor ya da işaret ediliyor. Bazen biz yapıyoruz, bazen de biz değiliz." ifadelerini kullandı.