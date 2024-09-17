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Giriş Tarihi: 17.9.2024 19:47

İsrail uluslararası STK çalışanlarına vize vermeyi durdurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in uluslararası STK’ların başkanlarına ve çalışanlarına vize vermeyi durdurduğunu belirtti.

AA
İsrail uluslararası STK çalışanlarına vize vermeyi durdurdu

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail hükümetinin, insani yardım kuruluşları ile saldırıların vahşeti ve siviller üzerindeki etkisini bildirenlerin temsiliyetini giderek daha fazla azalttığını vurguladı.

İnsani yardım ihtiyaçları artmaya devam ederken, daha az değil daha fazla insani yardım çalışanına ihtiyaç olduğuna ancak şu anda tam tersinin yaşandığına işaret eden Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"İsrailli yetkililer, uluslararası STK'ların başkanlarına ve çalışanlarına vize vermeyi durdurdu. Bu kuruluşlar yıllardır BM ile yakın ortaklık içinde ihtiyaç sahibi kişilere insani yardım sağlıyor."

Lazzarini, İsrail'in, insani yardım kuruluşları ve uluslararası medyanın işlerini düzgün şekilde yapmasını engellediğini vurgulayarak, bunun sona ermesi ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

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İsrail uluslararası STK çalışanlarına vize vermeyi durdurdu
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