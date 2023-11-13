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Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:24

İsrail UNRWA'nın konukevini bombaladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nin güneyinde Refah kentinde bulunan konukevinin İsrail tarafından bombalandığını duyurdu.

DHA
İsrail UNRWA’nın konukevini bombaladı

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan UNRWA'ya ait bir konukevi İsrail Deniz Kuvvetlerinin saldırısı sonucu büyük hasar gördü. Refah'ta bulunan BM uluslararası personeli saldırıdan 90 dakika önce binayı terk etmişti. Konukevi ağır hasar görmesine rağmen personel arasında herhangi bir can kaybı rapor edilmemiştir" denildi.

"SALDIRI, GAZZE'DE GÜVENLİ BİR YER OLMADIĞININ KANITI"
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu son saldırı Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığının bir başka göstergesidir. Ne kuzey, ne orta bölgeler ne de güney. BM tesisleri, hastaneler, okullar, sığınaklar ve ibadethaneler de dâhil olmak üzere sivil altyapının korunmasının göz ardı edilmesi, Gazze'deki sivillerin her gün yaşadığı dehşetin bir kanıtıdır" dedi.

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İsrail UNRWA'nın konukevini bombaladı
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