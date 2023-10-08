İsrail vahşeti Gazze’de sınır tanımıyor: Aileleri topluca katlediyor...

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında aileleri topluca yok etme startejisine dayalı yeni bir katliam modeliyle hareket ediyor. Son saldırılarda 159 konut tamamen yıkılırken 1210 konut ise kısmen hasar aldı. İsrail füzeleri Gazze'de Şaban ailesinin anne, baba ve dört çocuk dahil bütün fertlerini katletti. Dünkü saldırılardan sonra onlarca ailenin katliamlara maruz kaldığı görüldü.Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk 413'e yükselirken, 121'i çocuk 2 bin 300 kişi ise yaralandı. İsrail savaş uçakları dün ayrıca Gazze'deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını da bombaladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde dün 120 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Gazze'ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etmeleri" çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde de Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramallah, El Halil, Eriha, Kalkilya ve Selfit kentlerinde 8 Filistinli'nin, İsrail askerlerinin ateşi sonucu öldüğü belirtildi. Hayatını kaybedenlerin arasında 13 yaşındaki Ahmed Abdunnasır er-Rabi'nin de olduğu kaydedildi.İsrailSavunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yoav Gallant'ın operasyonel değerlendirmelerin ardından "özel güvenlik durumunu" tüm ülke topraklarını kapsayacak şekilde genişlettiği duyuruldu. Açıklamada, böylece İsrail ordusunun sivillere güvenlik talimatları verebileceği ve gerekli durumlarda kamuya açık alanları kapatabileceği bildirildi.İsrail ordusu dün sabah yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bundan birkaç dakika sonra da yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Lübnan'daki Hizbullah hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail sınırındaki askeri noktalara düzenlenen saldırıyı üstlendi.Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine, Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine tepki için genel grev ilan edildiğini belirtti. Tepki olarak esnafın kepenk kapattığını ifade eden Ebu Yusuf, Gazze'ye saldırılardan ötürü Filistin halkına uluslararası koruma istedi. Doğu Kudüs'te de Filistinli esnafın kepenk kapattığı bildirildi.İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsraillilere rejimlerinin çöküşünü gösterdiğini belirterek, "Siyonist rejimin yok olma kabusu gerçeğe dönüştü. Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail askeri gücünün zayıf ve içi boş olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullandı. Bakıri, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'yı esaretten kurutacaklarını ve ülkelerini özgürlüğüne kavuşturacaklarına inandıklarını belirtti. Bakıri, "Zulmün daimi olmayacağı ilahi bir vaattir. Mazlum Filistin halkının iradesi, zalimlere galip gelecektir" ifadesini kullandı. Bu arada, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın İskenderiye kentinde İsrailli turist grubuna açılan ateş sonucu 2 İsrailli turist ve bir Mısırlı rehberin öldüğünü bir İsrail vatandaşının da yaralandığı nı açıkladıHAMAS, İsrail'i bölge tarihinde benzeri görülmemiş bir saldırıyla vurdu. Binlerce roket atıldı. Sınırı geçen savaşçılar da İsraillileri vurup çok sayıda rehin aldı. Ardından İsrail Gazze'de sivillere ölüm yağdırmaya başladı. Peki bugüne nasıl gelindi? 2006 yılından bu yana Filistin'in Gazze bölgesini kontrol altında tutan İslami Direniş Hareketi Hamas, onlarca yıldır Gazze, Filistin halkı, Kudüs ve El Aksa'ya yönelik baskı ve şiddeti sona erdirmek için çabalıyor. İsrail'de en aşırı sağcı hükümetin kurulması sonrasında Mescidi Aksa'ya yönelik baskınlar artmıştı. Yahudilerin bayramı sırasında da aşırı sağcılar, yasak olmasına rağmen El Aksa külliyesinde kutlama yapmak için mücadele verdiler, Doğu Kudüs'teki Filistinli esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Aşırı milliyetçi Yahudiler, El Aksa Camisi'nin Süleyman Tapınağı üzerinde kurulu olduğunu, caminin yıkılıp tapınak inşa edilmesini savunuyor. Hamas da bu nedenle saldırısına 'Aksa Tufanı' vermiş olmalı. Ayrıca karadan, havadan ve denizden abluka altındaki Gazze'ye yönelik ambargoyu kaldırmayan İsrail'e tepki büyüktü.