İsrail vahşeti sürdürmekte kararlı

Başta Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşların tepkisine rağmen İsrail, önceki gün işgal altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı katliam operasyonuna devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, orduya saldırılara devam etmesi yönünde talimat verdi. İsrail Ordu Sözcüsü Ran Kochav, "İslami Cihad'a karşı yoğun bir mücadele içinde olduklarını, karadan ve havadan yoğun saldırıya devam edeceklerini" belirtti. Kochav, Gazze'ye yönelik operasyonun bir hafta süreceğini kaydetti. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'de İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle dün sabah 7 ayrı noktayı tank ve zırhlı birliklerle vurdu. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "savaş uçakları, hava araçları, helikopterlerle" saldırıların devam ettiği belirtildi. Ordu, İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle "bazı hedefleri, Han Yunus'ta bir askeri depoyu, Gazze merkezde bir askeri eğitim merkezini ve mühimmat deposunu" vurduğunu kaydetti. Ayrıca, İslami Cihad'a ait olduğu gerekçesiyle 30 hedefin de vurulduğu belirtildi.İşgal güçleri sivil yerleşim noktalarını hedef almaya devam ederken ölü sayısı da her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında 6 çocuk, 2'si kadın 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 203 kişinin de yaralandığını açıkladı. 650 konut ise zarar gördü. Batı Şeria'da 19'u İslami Cihat Örgütü mensubu toplam 20 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan, yaşananları bir savaş olarak nitelendiren İslami Cihad Hareketi, sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, "Yapılan düşmanlığa cevap vermek için daha yapacak çok şeyimiz var" mesajını verdi. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da saldırıları kınadı. Arap Birliği, İran, Pakistan ve Mısır'daki Ezher Kurumu da saldırıları kınayarak tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), şiddetin durdurulması için çağrı yaptı. İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus ile İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Madrid arasında İsrail'de oynanması planlanan hazırlık maçı ise güvenlik endişesiyle iptal edildi.