İsrail vahşetine yenisi eklendi! Korkunç iddia: 552 Filistinlinin naaşına…

Cenazeleri alıkonulanlar arasında, 9 kadın, 32 esir, 18 yaş altı 55 çocuk, 5 İsrail vatandaşı Filistinli ve Lübnan'daki Filistinlilerden 6 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 149 Filistinlinin cenazesine el koyduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden de yüzlerce Filistinlinin naaşına el koyduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail makamlarından şu ana kadar henüz gerçekçi bir açıklama yapılmadığı hatırlatıldı.

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Sayı Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu gizli mezarlara defnediyor.