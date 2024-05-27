İsrail vahşette sınır tanımıyor: 40 ölü

Katil İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları bu kez Refah'ın kuzeybatısında, BM Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesiyle yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi. Savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırdığını belirten görgü tanıkları, "Bombardıman çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu" dedi.