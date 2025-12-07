İsrail ve ABD donanmalarından ortak tatbikat

İsrail ve ABD donanmaları ortak tatbikat düzenliyor. Daha önce iki ülke arasında 2023 ve 2022'de de gerçekleştirilen tatbikatta, iki donanma arasındaki stratejik ve operasyonel iş birliğini güçlendirmek ve çeşitli bölgesel tehditlerle başa çıkma konusunda pratik yapmak amaçlanıyor.

KONUM BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

İsrail ordusu, söz konusu tatbikata çok sayıda asker gönderdiğini ifade ederken, tatbikatın hangi bölgede gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaşmadı.