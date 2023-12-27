İsrail ve ABD’den ‘Gazze planı’ görüşmesi

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la Washington'da İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlanmasının ardından bölgeye ilişkin "planlamayı" görüştüğü bildirildi.

Resmi temaslarda bulunmak için Washington'a giden Dermer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile bir araya geldi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, Dermer ile Sullivan arasındaki görüşmede saldırıların sonlanmasının ardından Gazze'ye yönelik "planlamanın" ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca "Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, sivillere verilen zararın en aza indirilmesi ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması" gibi konuların da ele alındığı kaydedildi.

Dermer'in Washington ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüşmesi bekleniyor.