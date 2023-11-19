İsrail ve Hamas anlaştı mı? ABD’den esir takası açıklaması





Yetkililerin gece gündüz söz konusu anlaşmanın sağlanması için çalıştığını vurgulayan Finer, anlaşmanın ABD Başkanı Joe Biden için bir öncelik olmaya devam ettiğini söyledi. Gazze Şeridi'nde kaç ABD'li esir olduğuna dair net sayıya sahip olmadıklarını aktaran Finer, "Bu konudaki zorluklardan biri de ABD olarak Gazze'de sahada olmamamız. Hamas ile doğrudan temas halinde değiliz. Bunu sadece aracılar vasıtasıyla yapıyoruz. Bu nedenle hala hayatta olan esirler de dahil olmak üzere esirlerin tam sayısına sahip değiliz. Önemli sayıda ABD'linin esir tutulduğuna inanıyoruz" dedi.