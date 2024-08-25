İsrail ve Hizbullah’dan karşılıklı füze saldırısı

Dünyanın aylardır kilitlendiği Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Siyonist İsrail rejimi yaklaşık 11 aydır Gazze Şeridi'nde masum Filistinlilere yaptığı hain katliamla kalmayıp çevre ülkelere de bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı önceki geceden itibaren karşılıklı hava ve füze saldırıları düzenledi. Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyuran İsrail ordu sözcülüğü, dün sabah Lübnan'a 100 kadar savaş uçağının katıldığı bir saldırı başlattığını, 40'dan fazla tesiste, Hizbullah'ın binlerce roketatar namlusunun imha edildiğini duyurdu. 30 Temmuz'da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail'e saldırı başlattığını belirten Hizbullah ise, İsrail'e 320 Katyuşa roketi ve insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini ve 11 askeri tesisi hedef aldığını açıkladı. İsrail basını ise Hizbullah'in Mossad merkezini vurmayı hedefledi ancak "önleyici saldırıyla" girişim engellendiğini yazdı. Gelişmeler üzerine İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildi. Öte yandan Yemen'deki Husi'ler ise Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını övdü ve Yemen'deki limana yönelik İsrail saldırılarına yanıt olarak kendi saldırılarını başlatma tehditlerini yineledi. ABD'den ise İsrail'e destek açıklaması geldi.