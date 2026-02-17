İsrail ve Yunanistan’da panik! Ege’den Kızıldeniz’e Türkiye her yerde

İsrail ve Yunanistan medyası Türkiye'nin jeopolitik olarak attığı adımları anbean takip etmeye devam ediyor. Türkiye'nin Afrika'da yaptığı son hamle de iki ülkeyi bir kez daha panikletti. Haberlerde Ankara'nın Somali açıklarında petrol aramak üzere Çağrı Bey sondaj gemisini görevlendirerek Afrika Boynuzu'ndaki enerji ve askeri varlığını genişletmesine geniş yer verildi. İsrail basınında "Ege'den Doğu Akdeniz'e, Gazze'den Kızıldeniz'e kadar Türkiye her yerde" şeklinde yorumlara yer verildi.

JETLER, TANKLAR...

Tel Aviv merkezli Hayom gazetesindeki "Türkiye'nin Somali'deki güçlenmesi" başlığıyla verilen haberde Ankara'nın bu adımı "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirdiğini ve son dönemde Somali'deki askeri kapasitesini artırdığını yazdı. Haaretz gazetesi de Türkiye'nin İsrail'e karşı Somali'de jetler ve tanklarla askeri varlığını da artırdığına dikkat çekildi. Yunanistan merkezli Insider, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın söz konusu adımı Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri açısından "tarihi bir an" olarak nitelendirdiğini aktardı. ERT News (Ertnews) ise geminin teknik özelliklerine odaklanarak adıyla Selçuklu liderlerinden Çağrı Bey'e atıf yapıldığını yazdı. 7. nesil derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. İsrail basınına göre bu adımlar Türkiye'nin Somali'deki ekonomik ve askeri varlığını güçlendirme çabalarının ve bölgesel stratejik etki alanını genişletme girişimi bir parçası...

'ANKARA, GAZZE'DE VARLIĞINI ARTIRIYOR'

İsrail basınında Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki hakimiyetine dair de her gün haber-analizler çıkmaya devam ediyor. Jerusalem Post gazetesindeki haberde "Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de Ramazan ayı öncesinde 3 camiyi yeniledi" denilerek Türkiye'nin yaptığı insani yardımların yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Filistin Barış Kurulu'nda da yer aldığına dikkat çekildi.

İSPANYA'NIN GÖZÜ KAAN'DA

Jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin sözleşme, Türk ve İspanyol teknoloji şirketlerinin yakınlaşmasını ve yeni işbirliklerinin ortaya çıkmasını sağladı. Avrupa medyasına göre Ankara ile Madrid arasındaki HÜRJET alımı ve motor geliştirme gibi ortaklıkların ardından İspanya, Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'a dair de işbirliği ihtimalini değerlendirmeye aldı. Defensa Seguridad sitesindeki haberde İspanya'nın F-35 programına ilişkin karar sürecinde yaşanan siyasi belirsizlik ve Fransa-Almanya ortaklı FCAS projesindeki sorunlar nedeniyle alternatif olarka KAAN'ı değerlendirdiği belirtildi.