Netanyahu geri adım attı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargının yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen düzenlemeye karşı ülke genelinde gerçekleştirilen protestoların yoğunlaşması ve genel greve gidilmesi üzerine geri adım attı. Son 3 yılda 5 kez seçime gidilen İsrail'de tansiyon son aylarda yükseldi. Netanyahu liderliğindeki altılı koalisyon hükümeti, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören düzenlemeyi hayata geçirmek için çalışma başlattı. Ancak Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte 13 hafta boyunca protestolar düzenledi. Netanyahu'nun, düzenlemenin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı önceki gün görevden alması olayların daha da kontrolden çıkmasına neden oldu. Bu karar koalisyonda çatlaklara yol açtı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir'in, tartışmalı yargı düzenlemesinin askıya alınması halinde hükümetten çekileceği iddia edildi. Gerginlik her geçen saat tırmanırken, Netanyahu'dan beklenen açıklama dün akşam geldi. Netanyahu, "gerçek bir diyaloğa fırsat vermek amacıyla meclis tatilinden sonrasına kadar tartışmalı yasa tasarılarına mola verme kararı aldığını" söyledi. Haftalardır ülke genelinde artan protestoların hedefinde olan Netanyahu, "Kabul edemeyeceğim bir şey var. Şiddet yanlısı bir azınlık, İsrail'i parçalamaya çalışıyor, bizi iç savaşa çekmek istiyor ve askerlik hizmetini reddetmek için çağrıda bulunuyor" dedi.ABD'DE Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel hristiyan okuluna düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okula dün sabah giren saldırgan, 3 çocuk ile 3 görevliyi öldürdü. Üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırgan ölü ele geçirildi. AA