İsrail yardımı silaha dönüştürdü: 25 Filistinli gıda kuyruğunda can verdi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de insani krizin derinleştirdiği ve kaos ortamı oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Gazze'ye girişine izin verilen kısıtlı sayıdaki insani yardım tırını İsrail'in kasıtlı olarak tehlikeye attığı ve açlık çeken Filistinlilere ulaşmasını engellediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye giren yardım tırlarını uzun süredir aç olan ve temel ihtiyaçlarına ulaşamayan sivillerle dolu yollara girmeye zorladığı, bu şekilde bilinçli olarak yardım tırlarını saldırılara maruz bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ve felaket koşulları altında Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun daha önce bombaladığı, geçişe uygun olmayan ve güvensiz bir yola girmeye zorladığı gıda taşıyan yardım tırının devrilmesi sonucu yiyecek almak isteyen 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ortamında Gazze'deki Filistinlileri hayatlarını tehlikeye atmaya ittiği vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, benzeri görülmemiş bir insani felaketin ortasında 2,4 milyon insana karşı kitlesel aç bırakma suçu işlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in aç bırakma amacıyla Gazze'ye insani yardım girişini engellediği ve sınır kapılarını kapalı tutmayı sürdürdüğü de hatırlatıldı.