İsrail Yemen’e hava saldırıları düzenledi! Sana’da büyük patlama: Başkanlık Sarayı yakınları vuruldu

BAŞKANLIK SARAYI'NIN BULUNDUĞU ASKERİ YERLEŞKE VURULDU

İsrail ordusundan hava saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Sana'da hedef alınan iki elektrik santralinin Husilerin "askeri faaliyetleri" için önem arz ettiği öne sürüldü.

İsrailli askeri kaynaklar, saldırının jetler ve yakıt ikmal uçakları dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini ve 4 hedefe 30'dan fazla mühimmatın atıldığını belirtti.