İsrail Yemen'e hava saldırıları düzenledi! Sana'da büyük patlama: Başkanlık Sarayı yakınları vuruldu

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenledi. Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu bildirildi. Saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.

AA

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya hava saldırısında bulundu.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Sana'ya düzenlenen saldırılarda büyük bir patlamanın gerçekleştiği görüldü.

BAŞKANLIK SARAYI'NIN BULUNDUĞU ASKERİ YERLEŞKE VURULDU

İsrail ordusundan hava saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Sana'da hedef alınan iki elektrik santralinin Husilerin "askeri faaliyetleri" için önem arz ettiği öne sürüldü.

İsrailli askeri kaynaklar, saldırının jetler ve yakıt ikmal uçakları dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini ve 4 hedefe 30'dan fazla mühimmatın atıldığını belirtti.

KATİL NETANYAHU, SALDIRILARI KOMUTA MERKEZİNDEN TAKİP ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etti.

İsrail Savunma Bakanlığı Netanyahu, Katz ve Zamir'in Sana'ya düzenlenen saldırıları komuta merkezinden takip ettiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

HUSİLER İSRAİL'İN HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ DOĞRULADI

Yemen'deki Husilere ait SABA haber ajansı ile El-Mesira televizyonu da İsrail'in Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Saldırılarda Sana'nın merkezinde bir yakıt istasyonu ile güneyinde bir elektrik santralinin hedef alındığı aktarıldı.

Görgü tanıkları da Sana'da şiddetli patlama sesleri duyduklarını dile getirdi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Yemen'deki Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, Sana'nın orta kesimindeki 60. Cadde üzerinde yer alan yakıt deposu ile güneyindeki elektrik santraline düzenlenen hava saldırılarında kaydedilen can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Yemen petrol şirketine ait yakıt deposuna düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

"HUSİLER İLK KEZ MİSKET BOMBASI TAŞIYAN FÜZELERLE SALDIRDI" İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada, Yemen'deki Husilerin cuma gecesi ülkeye fırlattığı balistik füzenin misket bombası taşıdığı öne sürüldü.

Husilerin ilk kez misket bombası taşıyan balistik füze başlığı kullandığının altı çizilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu tür füzeleri engelleyip etkisiz hale getirebilme kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.

Yemen'deki Husiler, cuma gecesi İsrail'e bir balistik füze atmıştı. Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv ve çevresindeki çok sayıda kentte sirenler çalmıştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan füze nedeniyle başkentteki Ben-Gurion Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise füzenin İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu kaydedilmişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.