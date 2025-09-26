İsrail Yemen’in başkentini hedef aldı: 9 ölü, çok sayıda yaralı

Husilerin kontrolündeki sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölenler arasında dört çocuk, iki kadın ve üç yaşlının bulunduğu ifade edilirken 59 çocuk, 35 kadın ve 80 yaşlının yaralandığını açıkladı. Yetkililer, ekiplerin enkaz altında arama çalışmalarını sürdürdüğünü, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

SANA'DA KORKU DOLU ANLAR

Saldırılara tanık olan Sana sakinleri, şiddetli patlamaların evleri ve araçları kullanılamaz hale getirdiğini belirtti. Bir görgü tanığı, "Herkes toz duman içindeydi, gökyüzü kara bulutlara büründü" ifadelerinde bulundu.

HUSİLER: SALDIRILAR GAZZE İLE DAYANIŞMAMIZIN SONUCU

Husiler, Gazze'deki savaş süresince İsrail'e füze ve dron saldırıları düzenlediklerini, ayrıca Kızıldeniz'de gemileri hedef aldıklarını, bunu da "Filistinlilerle dayanışma" amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.