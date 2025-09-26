İsrail Yemen’in başkentini hedef aldı: 9 ölü, çok sayıda yaralı
Husilere bağlı yetkililer, İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını duyurdu. Ölenler arasında 4 çocuk, 2 kadın ve 3 yaşlının bulunduğu ifade edildi.
İsrail'in hava saldırıları, Husilerin fırlattığı bir insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde 22 kişiyi yaralamasının ardından geldi.
YİNE SİVİLLER HEDEF ALINDI
Husilerin kontrolündeki sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölenler arasında dört çocuk, iki kadın ve üç yaşlının bulunduğu ifade edilirken 59 çocuk, 35 kadın ve 80 yaşlının yaralandığını açıkladı. Yetkililer, ekiplerin enkaz altında arama çalışmalarını sürdürdüğünü, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
"BU SUÇLAR BİZİ CAYDIRMAYACAK"
Husi sözcüsü Ömer el-Bekhety, İsrail'in saldırılarının direnişi artıracağını belirterek, "Bu suçlar halkımızın iradesini kıramaz, Gazze'nin mazlum halkına desteğimiz sürecek" dedi.
SANA'DA KORKU DOLU ANLAR
Saldırılara tanık olan Sana sakinleri, şiddetli patlamaların evleri ve araçları kullanılamaz hale getirdiğini belirtti. Bir görgü tanığı, "Herkes toz duman içindeydi, gökyüzü kara bulutlara büründü" ifadelerinde bulundu.
HUSİLER: SALDIRILAR GAZZE İLE DAYANIŞMAMIZIN SONUCU
Husiler, Gazze'deki savaş süresince İsrail'e füze ve dron saldırıları düzenlediklerini, ayrıca Kızıldeniz'de gemileri hedef aldıklarını, bunu da "Filistinlilerle dayanışma" amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.