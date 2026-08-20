İsrail yeniden Suriye semalarında: Dera’da hava sahası ihlal edildi
İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. Gelişme, İsrail’in 18 Ağustos’ta İdlib’deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na düzenlediği saldırının ardından geldi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal etti.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 18 Ağustos'ta, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.
Haber Girişi