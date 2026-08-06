İsrail yerleşimci terörünü fonluyor

Siyonist İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'deki şiddeti işgal altındaki Batı Şeria'ya taşımasıyla bölgedeki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Batı Şeria'da faaliyet gösteren İsrailli gaspçılardan oluşan "Tepe Gençleri" (Hilltop Youth) adlı suç örgütü Filistinli topluluklara yönelik saldırıları ve İsrail siyasetindeki artan etkisiyle dikkat çekiyor. Tel Aviv'in verdiği destekle siyonist grubun faaliyetleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgalci siyasetinin merkezine yerleşmiş durumda. İsrail hükümeti, Batı Şeria'da Filistin topraklarını ele geçirmeye adanmış siyonist suç örgütünü fonluyor. Çoğunluğu genç İsrailli yerleşimcilerden oluşan bu grup, ölümcül şiddet de dahil olmak üzere mümkün olan her yolla Batı Şeria'yı ele geçirmeyi hedefliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tepe Gençliği'ne üye reşit olmayan Yahudi gençlerinin Batı Şeria tepelerinde gerilla eğitimini aratmayan görüntüleri ortaya çıktı.

1.89 MİLYON DOLARLIK FON

Çocukların savaşa hazırlanır biçimde eğitildiği, yüksek sesle komut verildiği ve Filistin nefreti aşılandığı görüntüler, İsrail yönetimi tarafından destekleniyor. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan aldıkları destek de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail hükümetinin, Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere saldıran aşırılıkçı "Tepe Gençleri" suç örgütüne bu yılın sonuna kadar 1.89 milyon dolar fon sağlayacağı kaydedilmişti. Batı Şeria'da yerleşimci saldırılarındaki artış dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2026'nın ilk altı ayında Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 1.330'dan fazla saldırı kaydedildi. Filistinli hak örgütleri ise gerçek sayının bunun üzerinde olduğunu savunuyor. Saldırılar arasında kundaklama, mala zarar verme ile fiziksel ve cinsel saldırılar yer alıyor.

GAZZELİ DOKTOR SAFİYYE'NİN KABURGALARINI KIRDILAR

İşgal güçleri tarafından 2024'te alıkonulan Gazzeli doktor Ebu Safiyye'nin işkence sonucu kaburgalarının kırıldığı ortaya çıktı. Hamas'a bağlı Esir Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Safiyye'nin hayatının en zor günlerini yaşadığı ve diğer Filistinli esirlere elektrik şokları ve göz yaşartıcı gazla şiddet uygulandığı belirtildi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. Dün düzenlenen saldırılarda 4 kişi daha hayatını kaybetti. İşgal güçleri Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 377 kişi hayatını kaybetti ve yaralı sayısı 174 bin 230 kişiye yükseldi.