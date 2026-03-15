İsrail yıkılırken Netanyahu kayıplarda

ABD ve İsrail'in 28 Subat'ta saldırı başlattığı İran'ın misillemeleri İsrail'de büyük bir yıkım yarattı. İran'ın bir tonluk füzelerle düzenlediği saldırılar İsrail'in en çok güvendiği savunma sistemlerinden Demir Kubbe'yi deldi. Başta başkent Tel Aviv olmak üzere Zarzir ve birçok bölgede büyük yıkım oluştu. A Haber Haber Programları Müdürü Emine Kavasoğlu, İran'ın saldırıları sonrası Tel Aviv'de yaşananları anlattı: 2 gündür özellikle Tel Aviv ve Ben-Gurion Havalimanı çevresi hedef alınıyor. Önceki gün yapılan saldırılarda ülke genelinde 90'dan fazla İsrailli yaralandı. Yaralıların 20 tanesi havalimanı çevresinden. İran'ın füze salvoları sayı olarak azalsa da artık bir tonluk savaş başlıkları kullanılmaya başlandı. Yine İran'ın attığı misket bombaları da hava savunma sistemlerinin faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlıyor. Dün gerçekleştirilen saldırıda İsrail'in en çok güvendiği savunma sistemlerinden Demir Kubbe devreye girdi ancak füzeler 6 farklı noktaya düştüğü için müdahalede başarısız oldu.

SANSÜR UYGULUYOR

Katil İsrail hükümeti, İran füzeleri ile vurulan noktaların fotoğraf ve videolarının çekilmesini yasaklıyor. Bir tonluk savaş başlığına sahip füzelerin isabet ettiği noktalarda ciddi tahribat meydana geliyor. Ancak savaşın gidişatını tamamen kendi lehine göstermek isteyen propaganda hükümeti, enkazlardan görüntü alan medya kuruluşlarını ve hatta vatandaşlarını bile baskılıyor. Gazeteciler hiçbir sebep yokken saatlerce alıkonulurken, vatandaşlar casusluk şüphesiyle gözaltına alınıyor.

LÜBNAN'A SALDIRI HAZIRLIĞI

İsrail'de saldırıların yoğunluğu güneyden kuzeye kaymış durumda. Hizbullah'ın geçtiğimiz günlerde 200 roket ile İsrail'e saldırması Tel Aviv yönetiminin dikkatlerini üzerine çekti. İsrail Lübnan hükümetini Hizbullah'ı durdurmaları konusunda uyardı. Aksi takdirde bunun cezasını Lübnan halkının çekeceği açıklandı. İsrail, Hamursuz Bayramı'nı kapsayacak şekilde 1-8 Nisan tarihleri arasında Lübnan'a kara harekâtı düzenlemeyi planlıyor. 2006 Lübnan-İsrail Savaşı'ndan bu yana bölgeye en büyük sevkiyat yapılıyor. Son 20 yılın en büyük kara harekâtı olarak planlanan işgal girişiminin, Litani Nehri'ne kadar olan 15 kilometre derinlikteki hattı kapsadığı belirtilse de İsrail'in nerede duracağı kestirilemiyor.