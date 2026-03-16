İsrail yıkımın eşiğinde

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta 16. gün geride kaldı. İran'a yönelik planları istediği gibi gitmeyen Siyonist İsrail, Tahran'ın misillemeleri ve Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. İran'ın fırlattığı bir tonluk savaş başlığına sahip füzeler, İsrail'in çok güvendiği savunma sistemlerinden Demir Kubbe'yi devre dışı bıraktı. Başta başkent Tel Aviv ve Hayfa olmak üzere birçok kente isabet eden füzeler, devasa çukurlar açıp binaları harabeye çevirdi. Birçok kentte yangınlar meydana geldi. Erken uyarı sistemleri devre dışı kaldı. Elektrik kesintileri yaşanıyor.

YERALTINDAN ÇIKAMIYORLAR

Sirenlerin susmadığı ülkede İsrailliler ise sığınaklardan çıkamıyor. İran ve Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi ve İsrail'in kuzeyinde birçok kentte alarm sirenleri çaldı. İran ordusu ise İsrail'in güvenlik merkezleri ve polis karargahlarını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

DURUM KRİTİK

Üstünde bombaların uçuştuğu İsrail'de füze stoğu krizi yaşanıyor. Amerikan haber kuruluşu Semafor, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in bu hafta ABD'ye "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğunu iddia etti. Yetkililerin, İsrail'in "zaten az miktarda stokla mevcut savaşa girdiğini", uzun menzilli savunma sistemlerinin İran'ın saldırıları altında "zorlandığını" belirttiği kaydedildi. Bir ABD yetkilisi ise ABD'nin kendi füze önleme sistemleri konusunda benzer bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı. Haber sitesinde, "ABD'nin kendi füze savunma sistemlerinden herhangi birini İsrail'e satmayı veya paylaşmayı isteyip istemeyeceği de belirsiz" ifadelerine yer verildi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise Tel Aviv yönetiminin füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdiğini kaydetti. Öte yandan İsrail basını, İsrail hükümetinin "gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için yaklaşık 830 milyon dolar bütçe ayrılmasını onayladığını kaydetti.

İRAN SİCCİL FÜZELERİNİ İLK KEZ KULLANDI

İran, dünkü misilleme saldırılarında savaşın başından bu yana ilk kez Siccil füzelerini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine saldırı düzenledi. Demir Kubbe'yi aşan füzeler, Tel Aviv çevresindeki Beni Barak ve Ramat Gan bölgelerine isabet etti. Meydana gelen patlamalarda evler, caddeler ve araçlar ciddi şekilde hasar gördü. İran'dan yapılan açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad füzelerinin yanı sıra ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldığı belirtilerek, "İşgal altındaki toprakların kalbinde, rejimin hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve Siyonist rejimin askeri güçlerinin toplanma yerlerine karşı saldırılar Allah'ın lütfu ve kudretiyle başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

VURULURSAK VURURUZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerinin hedef alınması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacaklarını söyledi. Erakçi, "Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DİKEN ÜSTÜNDE

İran, ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırıdan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tuttu. Abu Dabi, Dubai ve Fuceyre Limanı için tahliye uyarısı yayınlayan İran, ABD'ye ait el-Dhafra Hava Üssü'ne saldırı düzenledi. Körfez ülkelerinin hava savunma sistemleri ile yüzlerce saldırının engellendiği açıklandı. BAE ise, İran'ın "ABD'nin BAE topraklarından ülkesine saldırı düzenlediği" suçlamasını reddetti.

MİSİLLEMELERİN ŞİDDETİ ARTTI

İran'ın misilleme saldırıları özellikle son 3 gündür şiddetli bir şekilde devam ediyor. Önceki gece saldırıların saat 02.30, 04.30 ve sabah 07.00 sularında gerçekleşmesi İsrail'de ayrı bir paniğe sebep oldu. Bir füze Tel Aviv yakınlarında bir eve isabet etti. Tel Aviv'deki ABD konsolosluğunun yakınlarına şarapnel parçası düşerken, Ben-Gurion Havalimanı yakınındaki 3 ayrı bölgede yangın çıktı.

A HABER EKİBİ TEL AVİV'DE ALIKONULDU

Gelişmeleri İsrail'den takip eden A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, İsrail polisi tarafından alıkonuldu. İsrail'e düşen İran füzelerinin görüntülerini yayınlayan A Haber ekibi, daha önce 6 Mart'ta da gerekçesiz bir şekilde alıkonulmuş, 3 saat gözaltında tutulmuştu. Serbest bırakılan Kavasoğlu, son yaşananları şöyle anlattı: "Biz İsrail'e düşen bir füzenin yanında yayın yaptığımız sırada çevremizde dolaşan biri bizi polise şikayet etti. Ardından polis geldi. Biz de gerekli belgelerimizi gösterdik. Yaptığımız çekimi görmek istediğini söyledi. Gösterdik. Türk olduğumuzu anladıktan sonra beni arabaya yapıştırdılar, ellerimi arkadan bağlamamı istediler. Kameraman arkadaşıma da aynı muameleyi yaptılar. Üzerimizi aradılar. Daha sonra bizi nezarete attılar. Bu süre zarfında kameralara ve diğer ekipmanlarımıza, telefonlarımıza el konuldu. Yaklaşık 40 dakika kadar nezarette kaldıktan sonra çıkarıldık. Toplam 4 saate yakın gözaltında kaldık."