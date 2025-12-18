Haberler

Dünya Haberleri

İsrail yine ateşkesi tanımadı: Lübnan’da birçok bölge hedef alındı

İsrail yine ateşkesi tanımadı: Lübnan’da birçok bölge hedef alındı

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 13:30

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbek'in batısında yer alan Bavadi beldesi çevresi ile Hermel kırsalındaki Zagrin bölgesini hedef aldı. İsrail uçakları güneyde ise Deyr Seryan ve Kasir beldelerinin bulunduğu bölgeye, Zotar beldesi ve Cizzin bölgesindeki Reyhan Tepeleri, Curet Hudur, Katrani ve Kefr Huna beldelerinin çevresine saldırdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde hedef alınan birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü. Lübnan makamlarından saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"HİZBULLAH'A AİT HEDEFLERİN" VURULDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, Hizbullah'a ait "silah depoları ve askeri altyapıların da olduğu çok sayıda hedefin" vurulduğu ifade edildi.