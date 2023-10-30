İsrail yine hastaneyi vurdu: İçeride tam 14 bin kişi var!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e bomba yağdırdı. Bugün bir kez daha hastaneyi hedef aldı. Gazze'de 14 bin kişinin sığındığı Al-Quds Hastanesi'nin çevresini bombaladı. Saldırılarda, hastanenin de hasar aldığı açıklandı. Filistin Kızılayı dün İsrail'in hastaneyi boşaltma konusunda kendilerini tehdit ettiğini açıkladı.