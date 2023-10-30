İsrail yine hastaneyi vurdu: İçeride tam 14 bin kişi var!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e bomba yağdırdı. Bugün bir kez daha hastaneyi hedef aldı. Gazze'de 14 bin kişinin sığındığı Al-Quds Hastanesi'nin çevresini bombaladı. Saldırılarda, hastanenin de hasar aldığı açıklandı. Filistin Kızılayı dün İsrail'in hastaneyi boşaltma konusunda kendilerini tehdit ettiğini açıkladı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, sağlık personelini, yerinden edilmiş kişileri ve hastaları hastaneyi tahliye etmeye zorlamak için Gazze'deki Al-Quds hastanesinin hemen yakınına kasıtlı olarak roket fırlatmaya devam ediyor. Bu durum hastane bölümlerinde önemli hasara yol açmış, sakinleri ve hastaları boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır" ifadeleri kullanıldı.
14 BİN KİŞİ İÇİN SIĞINAK!
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Orta Doğu Direktörü Fabrizio Carboni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Kızılayı tarafından işletilen Gazze'deki Al Quds Hastanesi hakkında endişeliyiz. Çatışmaların ortasında hastalar ve personel dahil 14 bin kişi için bir sığınak. Hastaneler hayat damarlarıdır ve korunmalıdır" dedi.