İsrail yine Lübnan’ı hedef aldı! Ordu bir evi havaya uçurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, bir grup İsrail askeri gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hula beldesine girdi. Askerlerin, sınırdan yaklaşık 1600 metre içeride bulunan bir evi patlayıcı yerleştirerek havaya uçurduğu bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde bir iş makinesini hedef aldığı belirtildi.