İsrail yine mülteci kampını vurdu!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar, Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan duyuruldu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca Deyr el-Belah kentindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladığı ve 10 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.