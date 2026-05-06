İsrail yüzünden petrol tükeniyor

Dünya iki ayı aşkın süredir İsrail'in başlattığı bir krizin pençesinde. Tel Aviv yönetiminin arkasına ABD'yi alarak 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle dünyanın 100 günlük petrolü kaldı. Goldman Sachs verilerine göre, küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 100 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ancak bu rakamın mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

MANŞET OYUNLARI YINE DEVREDE

ABD ve Avrupa medyası ise dünyanın enerji ve gıda krizinin eşiğine getiren kirli savaş nedeniyle manşetlerinde yine özneyi yani asıl suçlu olan İsrail'i gizliyor. "İran savaşı" ifadesi başlıklara çıkarılıyor ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka düğümünden de Tahran yönetimi suçlu tutuluyor. Avrupa basını, petrol krizi nedeniyle milyonlarca kişinin yaz aylarında tatil yapamayacağını dile getiriyor. Havayolları şirketleri tarafından binlerce uçuşun şimdiden iptal edildiğine dikkat çekiliyor ve sanki bu durumun nedeni de İran yönetimiymiş gibi gösteriliyor. Oysaki 28 Şubat'tan önce İran ile ABD arasındaki müzakereler yürütülüyordu ve Hürmüz Boğazı ile ilgili de hiçbir problem bulunmuyordu. Kendi vatandaşlarının yaz tatilini haberleştiren Batı medyası ayrıca, İran halkının ise olası bir iç savaşa girmesi için elinden geleni yapıyor.

HÜRMÜZ'DE ATEŞKES SINAVI

ABD'nin Hürmüz'deki gemilerin çıkması için önceki gün başlattığı operasyonda dün bölgede sakinlik hakimdi. Operasyonun ilk günü karşılıklı olarak füzeler ateşlenmişti. İran, ABD ordusunun Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürat teknelerini hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Sivil teknelerin vurulduğunu duyuran İran 5 sivil hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan İranlı üst düzey askeri yetkili, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdığına dair iddiaları reddetti.



TRUMP: 3 HAFTA DAHA SÜREBİLİR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Ateşkes henüz bitmedi. Hürmüz'de olanlar ayrı bir operasyon" dedi. ABD Başkanı Trump'ın İran'a Hürmüz'ü açması için tanıdığı süre bugün son bulacak. "İran ile mini bir savaş halindeyiz" diyen Trump ise savaşın 3 hafta daha sürebileceğini söyledi.

TAHRAN BARIŞ İSTİYOR TEL AVİV SAVAŞA HAZIRLANIYOR

İSRAİL ve ABD'nin, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin arttığı bir dönemde, İran'a baskıyı artırmak için bu ülkeye olası bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Amerikan CNN kanalına konuşan İsrailli bir kaynak, İran'da enerji altyapısının ve üst düzey İranlı yetkililerin hedef olabileceğine işaret ederek, "Amaç, müzakerelerde İran'ı daha fazla taviz vermeye zorlamayı hedefleyen kısa süreli bir askeri harekat gerçekleştirmek" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Şu anda kararımız, savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır" dedi.