İsrail zindanında 40 yıl geçirdi

Ömrünün 40 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Filistinli Kerim Yunus serbest bırakıldı. Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, mahkûmiyetini tamamlayan Yunus'un tahliye edildiğini belirtti. Açıklamada, Yunus'un İsrail tarafından, o dönem yasaklı olan "Fetih hareketine üye olduğu", "silah bulundurduğu" ve "bir İsrail askerini öldürdüğü" iddiasıyla 6 Ocak 1983'te üniversite öğrencisiyken gözaltına alındığı kaydedildi. Lod'daki İsrail askeri mahkemesinin Yunus hakkında önce idam cezası verdiği, bir ay sonra bu kararını müebbet hapis cezasına çevirdiği, bu sürenin de 40 yıl olarak belirlendiği ifade edildi.Serbest bırakılan Filistinli Kerim Yunus, geride kalan 4 bin 500 Filistinli tutukludan dolayı sevincini buruk yaşadığını belirtti. 67 yaşındaki Yunus, İsrail'in kuzeyinde yer alan Ara beldesindeki evinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Filistin halkının özgürlüğü için 40 yılımı daha feda etmeye hazır olduğunu vurgulayan Yunus, hapisten Filistinli tutukluların mesajını getirdiğini söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına işaret eden Yunus, "Filistinli tutuklular, ne Ben-Gvir'in ne de onun politikasının kendilerine tesir edebileceğini söylüyor. Zalime karşı birlik olmuşlar ve canlarını feda etmeye hazırlar. Ben-Gvir'i ve bu saldırıyı durdurmak için canlarını vermeye hazırlar. Onların bu savaşı, bütün savaşların anası, hürriyet savaşıdır" diye konuştu.İSRAİL askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 16 yaşındaki Filistinli Amir Ebu Zeytun isimli bir çocuğu öldürdü. İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlar sırasında açtıkları ateş sonucu 2023 yılbaşından bu yana 3'ü çocuk olmak üzere 4 Filistinli genç hayatını kaybetti.