İsrail zorunlu göç emri verdi: Hedef tarihi liman kenti

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Akdeniz kıyısında yer alan Tyre, bölgenin en eski ve tarihi açıdan en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. En az 4 bin yıllık bir yerleşim yeri olan şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor.