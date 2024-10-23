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Giriş Tarihi: 23.10.2024 15:35

İsrail zorunlu göç emri verdi: Hedef tarihi liman kenti

Katil İsrail, Lübnan’daki savaşı sürdürüyor. Önce Tyre (Sur) kentinde halkı zorunlu göçe tabi tuttu, daha sonra da bölgeyi vurdu.

İHA
İsrail zorunlu göç emri verdi: Hedef tarihi liman kenti

Lübnan'ın güneyinde tarihi yapıların bulunduğu Tyre (Sur) kentine sabah saatlerinde tahliye emri veren İsrail ordusu, kente bir süre sonra hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası binaların arasından dumanlar yükselirken, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun kenti en az 5 kez hedef aldığı belirtildi.

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kente tahliye çağrısında bulunarak, "Belirtilen bölgelerden hemen uzaklaşıp, kuzeye, Avali Nehri'ne doğru gitmelisiniz. Hizbullah tesislerinin ve silahlarının yakınında olan herkes hayatını tehlikeye atıyor" ifadesini kullanmıştı.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Akdeniz kıyısında yer alan Tyre, bölgenin en eski ve tarihi açıdan en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. En az 4 bin yıllık bir yerleşim yeri olan şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor.

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İsrail zorunlu göç emri verdi: Hedef tarihi liman kenti
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