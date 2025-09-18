İsrail zulmü derinleşiyor! Hapishanelerde elektroşok, açlık ve hastalık

ELEKTROŞOK VE PLASTİK MERMİ İLE BASKI

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, avukatların eylül ayında 7 farklı hapishanede kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca esiri ziyaret ettiği belirtildi. Tanıklıklarda, İsrail'in sistematik suçlarının devam ettiği, özellikle elektroşok ve plastik mermi kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi.

NEGEV VE OFER'DE UYUZ HASTALIĞI SALGINI

Açıklamada, Negev ve Ofer hapishanelerinde uyuz hastalığının hızla yayıldığı, mahkumların kötü hijyen koşulları nedeniyle büyük tehlike altında olduğu vurgulandı. Esirlerin kıyafet sıkıntısı çektiği, bazılarının 6 aydır elbiselerini değiştiremediği bildirildi.

AÇLIK VE TEMEL İHTİYAÇ EKSİKLİĞİ

Esirler, yiyeceklerin yetersizliği nedeniyle sürekli açlık içinde olduklarını, temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldıklarını aktardı. Damon Hapishanesi'ndeki kadın mahkumların ise baskı, çıplak arama, darp ve özel ihtiyaçlarının engellenmesi gibi sistematik işkencelere maruz kaldığı kaydedildi.