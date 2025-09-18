İsrail zulmü derinleşiyor! Hapishanelerde elektroşok, açlık ve hastalık
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik baskı ve işkencelerin her geçen gün arttığı açıkladı ve “artık kelimelerle tarif edilemeyecek” boyuta ulaşan suçlara karşı harekete geçme çağrısı yaptı.
ELEKTROŞOK VE PLASTİK MERMİ İLE BASKI
Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, avukatların eylül ayında 7 farklı hapishanede kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca esiri ziyaret ettiği belirtildi. Tanıklıklarda, İsrail'in sistematik suçlarının devam ettiği, özellikle elektroşok ve plastik mermi kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi.
NEGEV VE OFER'DE UYUZ HASTALIĞI SALGINI
Açıklamada, Negev ve Ofer hapishanelerinde uyuz hastalığının hızla yayıldığı, mahkumların kötü hijyen koşulları nedeniyle büyük tehlike altında olduğu vurgulandı. Esirlerin kıyafet sıkıntısı çektiği, bazılarının 6 aydır elbiselerini değiştiremediği bildirildi.
AÇLIK VE TEMEL İHTİYAÇ EKSİKLİĞİ
Esirler, yiyeceklerin yetersizliği nedeniyle sürekli açlık içinde olduklarını, temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldıklarını aktardı. Damon Hapishanesi'ndeki kadın mahkumların ise baskı, çıplak arama, darp ve özel ihtiyaçlarının engellenmesi gibi sistematik işkencelere maruz kaldığı kaydedildi.
NEGEV "İŞKENCE MERKEZİ"NE DÖNÜŞTÜ
Binlerce Filistinlinin tutulduğu Negev Hapishanesi'nin, Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana işkencelerin ve saldırıların merkezi haline geldiği vurgulandı. Buradaki sağlıksız koşullar, çok sayıda esirin hayatını kaybetmesine yol açtı.
11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ TEHLİKE ALTINDA
İsrail cezaevlerinde 11 bin 100'den fazla Filistinli işkence, açlık ve ağır sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor. Cemiyet, uluslararası topluma "artık kelimelerle tarif edilemeyecek" boyuta ulaşan suçlara karşı harekete geçme çağrısı yaptı.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 65 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi.