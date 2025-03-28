İsrail zulmü göç dalgası başlattı: Kaos bölgeyi ele geçirdi

İsrail'in bombalamakla tehdit ettiği Hades Mahallesi'ndeki binanın yakınlarında bulunan okullar da tahliye edildi. Öte yandan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde de İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu görüldü.

En son ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım'da bombalanan Beyrut'un güneyindeki ani göç dalgası, trafikte de kaosa yol açtı. İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacakları tehdidinde bulunarak bölge sakinlerinin bulundukları yerleri "tahliye etmelerini" istemişti.