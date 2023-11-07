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Haberler Dünya Haberleri İsrail zulmü gözler önünde! 2009 yılından kan donduran görüntüler: Evlerinde tutsak oldular
Giriş Tarihi: 7.11.2023 22:47 Son Güncelleme: 7.11.2023 22:49

İsrail zulmü gözler önünde! 2009 yılından kan donduran görüntüler: Evlerinde tutsak oldular

Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran katil İsrail, binlerce masum ve savunmasız sivili acımasızca katletmeyi sürdürüyor. İsrail'in "soykırım" derecesine varan saldırılarında ölü sayısı her geçen dakika artıyor. İsrail, uzun yıllardır bölgedekilere zulmederken 2009 yılında Batı Şeria'da çekilen görüntüler ortaya çıktı. İsrail'in yaptığı zulmünü gözler önüne seren görüntülerde, Filistinlilere adeta nefes aldırmayan İsrail askerlerinin aileleri kendi evlerine hapsettiği görüntüler yer alıyor.

İsrail zulmü gözler önünde! 2009 yılından kan donduran görüntüler: Evlerinde tutsak oldular

Sivilleri hedef alan saldırılarıyla dünyanın gözü önünde soykırıma gerçekleştiren katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İşgalciler ayrıca Batı Şeria ve Kudüs'te de çağdışı zulümlere başvuruyor. İsrail'in "soykırım" derecesine varan saldırılarında ölü sayısı her geçen dakika artıyor.

İSRAİL ZULMÜ GÖZLER ÖNÜNDE

Ancak katil İsrail'in bölgede süren bu zulüm aslında uzun yıllara dayanıyor. 2009 yılında Batı Şeria'da çekilen görüntülerde İsrail'in yaptığı zulüm gözler önüne serildi. Görüntülerde bölgede yıllardır Filistinlilere adeta nefes aldırmayan işgalci İsrail askerlerinin aileleri kendi evlerine hapsettiği anlar yer alıyor.

EVLERİNDE TUTSAK OLDULAR

Batı Şeria'daki görüntülerde bir aile kapısına gelen basın mensuplarına evlerinde tutsak olduklarını ifade ederken İsrail askerlerinin kendilerini evde tuttuklarını ifade ediyor.Evlerinde ne kadar süreyle kalacaklarını bile bilmediğini söyleyen ve banka müdür olan Abdullah ismindeki Filistinli, askerlerin bankaya gitmesine izin vermediğini belirtiyor.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Askerlerin eve geldiklerinde evdeki çocuklar dahil herkesi uyandırarak mutfağa gönderdiklerini söyleyen Abdullah, askerlerin yataklara giderek uyuduklarını ifade ediyor. Evden çıkamadıklarını, telefon kullanamadıklarını belirten Abdullah, askerlerin kapıyı kitlediğini ve anahtarı aldıklarını söyleyerek basın mensuplarını eve alamadı.

EVE DÖNEN ÇOCUKLARI SİLAHLARLA BEKLİYORLAR

Sonrasında askerlerin evdeki çocukların okula gidişine izin verildiği görülürken, eve dönen çocukların merdivende iki silahlı işgalci İsrail askeri tarafından beklendiği belgeselde görüldü.

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İsrail zulmü gözler önünde! 2009 yılından kan donduran görüntüler: Evlerinde tutsak oldular
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