İsrail zulmü gözler önünde! 2009 yılından kan donduran görüntüler: Evlerinde tutsak oldular

Sivilleri hedef alan saldırılarıyla dünyanın gözü önünde soykırıma gerçekleştiren katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İşgalciler ayrıca Batı Şeria ve Kudüs'te de çağdışı zulümlere başvuruyor. İsrail'in "soykırım" derecesine varan saldırılarında ölü sayısı her geçen dakika artıyor.
"NEFES ALAMIYORUM"— Sabah (@sabah) November 7, 2023
2009 yılında Batı Şeria'da Filistinlilerin katil İsrail'in işgali altında nasıl yaşadığını gösteren görüntüler gündem oldu. pic.twitter.com/fuGwRMaL8A
İSRAİL ZULMÜ GÖZLER ÖNÜNDE
Ancak katil İsrail'in bölgede süren bu zulüm aslında uzun yıllara dayanıyor. 2009 yılında Batı Şeria'da çekilen görüntülerde İsrail'in yaptığı zulüm gözler önüne serildi. Görüntülerde bölgede yıllardır Filistinlilere adeta nefes aldırmayan işgalci İsrail askerlerinin aileleri kendi evlerine hapsettiği anlar yer alıyor.
EVLERİNDE TUTSAK OLDULAR
Batı Şeria'daki görüntülerde bir aile kapısına gelen basın mensuplarına evlerinde tutsak olduklarını ifade ederken İsrail askerlerinin kendilerini evde tuttuklarını ifade ediyor.Evlerinde ne kadar süreyle kalacaklarını bile bilmediğini söyleyen ve banka müdür olan Abdullah ismindeki Filistinli, askerlerin bankaya gitmesine izin vermediğini belirtiyor.
KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER
Askerlerin eve geldiklerinde evdeki çocuklar dahil herkesi uyandırarak mutfağa gönderdiklerini söyleyen Abdullah, askerlerin yataklara giderek uyuduklarını ifade ediyor. Evden çıkamadıklarını, telefon kullanamadıklarını belirten Abdullah, askerlerin kapıyı kitlediğini ve anahtarı aldıklarını söyleyerek basın mensuplarını eve alamadı.
EVE DÖNEN ÇOCUKLARI SİLAHLARLA BEKLİYORLAR
Sonrasında askerlerin evdeki çocukların okula gidişine izin verildiği görülürken, eve dönen çocukların merdivende iki silahlı işgalci İsrail askeri tarafından beklendiği belgeselde görüldü.