İsrail zulmü her yere sıçradı

İşgalciİsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında hedef almadıkları yer kalmadı. İİsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişi öldü, 10 binden fazla kişi yaralandı. 299'u asker 1309 İsrailli hayatını kaybederken, 3 bin 968 İsrailli yaralandı. İsrail askerleri Batı Şeria'da 19 yaşındaki Filistinli Enes Raid Ferid Menasıra'yı vurarak öldürdü. Batı Şeria'da ölenlerin sayısı 60'a yükseldi. İşte İsrail ordusunun hedef aldığı bazı noktalar ise şöyle: Hastaneler, ambulanslar, BM okulları, camiler, pazar yerleri, BM binası, yardım merkezlerj, gazeteciler, mülteci kampları. Bu arada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu, yabancı ülke vatandaşı olanları uygun zamanda serbest bırakacaklarını söyledi. Ubeyde, İsrail saldırılarında esirlerden 22'sinin hayatını kaybettiğini aktardı.Lübnan-İsrail sınırında dün tansiyon zirve yaptı. Lübnan'daki Hizbullah ve İsrail arasında top ve füze atışları yaşanıyor. İsrail, Hizbullah'ın mevzilerini vurduğunu ve 1 askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, sınırda 28 köyü tahliye etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise çatışmalarda siyasi çözüm için sürenin daraldığını ve savaşın diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaştığını söyledi.