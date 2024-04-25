İsrail zulmü kampüslerde

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve kısa sürede yayılan Filistin'e destek eylemleri sürüyor. Dün de George Washington, Georgetown ve Emory Üniversitesi'nde gösteriler başladı. Emory'de çadır kuran öğrencilere, polis çok sert müdahale etti, onlarca öğrenci ile birlikte Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'ni de gözaltına aldı.Şimdiye kadar tutuklanan öğrenci sayısı 400'ü geçerken 100'e yakın öğrencinin de okullarıyla ilişkisi kesildi. ABD, öğrencilere terörist muamelesi yaparak protestoları bastırmaya çalışıyor. Gösterileri bastırmak için kampüslere eyalet muhafızları sevkidilirken asakerlerin Filistin yanlısı öğrencilere her tür şiddeti uygulaması sert tepkilere yol açıyor, New York Post Gazetesi ise İsrail'i protesto eden üniversite öğrencilerini hedef aldı. "Columbia teslim oluyor" başlıklı haberde, öğrenciler için "terör yanlıları" denildi.