İsrail zulmü Ramazan’da bile durmuyor

Ramazan ayının ilk günü Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir Filistinliyi şehit eden İsrail güçleri saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri, ramazan ayında Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa kapılarında askeri varlığını ve Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını artırdı. Önceki gece İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın farklı noktalarına saldırı düzenledi. İsrail güçleri, Nablus kentinin çevresinde pek çok noktaya askeri kontrol noktası kurarak kenti giriş çıkışlara kapattı. Nablus çevresinde pek çok noktada toplanan Yahudi yerleşimciler ise Filistinlilerin mülklerine ve araçlarına saldırdı. Yahudi Yerleşimciler Deyr Şeref beldesinde bir lokantayı basarak camlarını kırdı, yüzüne biber gazı sıkılan lokanta sahibi hastaneye kaldırıldı.Beyta kasabasında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu bir Filistinlinin bacağı kırıldı. Deyr Şeref beldesinde ise 5 Filistinli İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombası kullanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidinde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkardı. 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınları ramazanda da devam ediyor. Dün İsrail polisinin koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'ya girdi.. İsrail güçleri ise ramazan ayı dolayısıyla itikaf için mescitte bulunan Müslümanları alandan uzaklaştırdı. Öte yandan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD'den İsrail'in Filistin halkını hedef alan tüm ihlal ve açıklamalarında "üzerine düşeni" yapmasını istedi.İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu'nun hayata geçirmek istediği tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle başlayan siyasi kriz ve protesto gösterileri sürerken, dün akşam kritik bir gelişme yaşandı. Netanyahu, kendisine düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. İsrail hükümeti de yüksek mahkeme yargıçlarının atanmasında iktidarın söz sahibi olmasını sağlayacak yasa teklifinin bugün meclise getirileceğini açıkladı. Teklifin yasalaşması için mecliste üç oylamadan geçmesi gerekiyor. Bu gelişmenin ardından hükümet karşıtı protesto gösterileri daha da şiddetlendi. Eski Başbakan Yair Lapid de Netanyahu'nun İsrail için artık bir tehdit oluşturduğunu söyledi.İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerinde yeni konut inşa edilmesi için ihale açmasını kınadı. Açıklamada, "kolonyal yerleşim politikasının" yasa dışı olduğu, ve başta 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı olmak üzere uluslararası kanun ve kararları çiğnediği ifade edildi.