İsrail zulmünde 3. aşama: Daha az saldırı daha çok katliam

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze kenti ile orta kesimdeki El-Meğazi ve Nusayrat mülteci kamplarını vurması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail, Refah kentinde emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü, bazılarını da yaraladı. Öte yandan İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda biri kadın 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise tüm sağlık tesislerinde yakıt krizinin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Gazze Şeridi, İsrail'in "yeni tip" askeri saldırılarına tanık oluyor. Filistinlilere tahliye uyarısı yapmadan ani saldırılar gerçekleştiriyor. Filistinli uzmanlar, İsrail'in "saldırılarının üçüncü aşaması" olarak değerlendirilen son dönemde, Gazze'de daha az saldırıyla daha çok Filistinli öldürmeyi hedeflediğini belirtiyor.