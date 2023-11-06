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Haberler Dünya Haberleri İsrail zulmüne karşı çıkan Yahudi kadın Londra'da tutuklandı!
Giriş Tarihi: 6.11.2023 01:13 Son Güncelleme: 6.11.2023 01:30

İsrail zulmüne karşı çıkan Yahudi kadın Londra'da tutuklandı!

İsrail'in soykırımına karşı çıkarak Londra'da eylem yapan Yahudi kadın tutuklandı. Ailesi Naziler tarafından öldürülen İnsan hakları savunucusu Yael Kahn, Londra'da "Doğduğum yer İsrail, suç ortağı olmanızı istiyor" diyerek Gazze'de bir katliamın gerçekleştiğini ifade etmişti.

İsrail zulmüne karşı çıkan Yahudi kadın Londra’da tutuklandı!

İsrail dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. Batı ise yine ikiyüzlü tavrına devam ediyor. Batı ülkeleri binlerce insanın öldüğü saldırıları kınamak bir yana İsrail'e arka çıkmaktan da geri durmuyor.

BATI YİNE ZULME ARKA ÇIKTI

Söz konusu ABD ve Avrupa'nın belli başlı ülkeleri Ateşkes için işgal güçlerine yönelik herhangi bir yaptırımda bulunmak bir yana kana doymayan İsrail'in sırtını sıvazlıyor.

YAHUDİ İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSUNDAN İSRAİL'E TEPKİ

Öte yandan Batı'da bu haksızlığa ve zalimliğe tepki gösteren de pek çok insan var. Bunlardan biri olan Yahudi insan hakları savunucusu Yael Kahn, önceki gün Londra'da İsrail'e yönelik bir protesto gerçekleştirdi.

"İSRAİL SUÇ ORTAĞI ARIYOR"

Ailesi de Naziler tarafından katledilen Yael Kahn, İsrail'in Neo Nazi bir ülke haline dönüştüğünü vurguladı. Filistinlilerin soykırıma uğradığına dikkat çekti. Kahn, "Doğduğum ülke İsrail, Gazze'de suç ortağı olmamızı istiyor" dedi ve "Daha iyi değiliz, daha kötüyüz. Güneş doğmuyor. Yazıklar olsun" diye ekledi. Kahn, Gazze'de gerçekleşen bu soykırıma Yahudi olarak karşı çıktığını ifade etti.

İŞGAL GÜÇLERİNİ PROTESTO ETTİ VE TUTUKLANDI!

Yahudi İnsan Hakları savunucusu kadın işte bu eylemi nedeniyle Londra'da tutuklandı. İsrail zulmüne karşı çıkmanın bile Avrupa ülkelerinde tutuklanma nedeni olması ise Batı'nın ikiyüzlü tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

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İsrail zulmüne karşı çıkan Yahudi kadın Londra'da tutuklandı!
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