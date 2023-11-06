İsrail zulmüne karşı çıkan Yahudi kadın Londra’da tutuklandı!

İsrail dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. Batı ise yine ikiyüzlü tavrına devam ediyor. Batı ülkeleri binlerce insanın öldüğü saldırıları kınamak bir yana İsrail'e arka çıkmaktan da geri durmuyor.

BATI YİNE ZULME ARKA ÇIKTI

Söz konusu ABD ve Avrupa'nın belli başlı ülkeleri Ateşkes için işgal güçlerine yönelik herhangi bir yaptırımda bulunmak bir yana kana doymayan İsrail'in sırtını sıvazlıyor.