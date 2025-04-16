İsrail’de ‘ABD asker çekiyor’ paniği

ABD'nin, Suriye'den 2 ay içerisinde aşamalı olarak asker çekmeye başlayacağını İsrail'e bildirdiği öne sürüldü. Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yönetiminin, "Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla" bu hamleyi engellemeye çalıştığını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerinin İsrail güvenlik kurumlarını teyakkuza geçirdiği belirtilen haberde, Trump'ın arabuluculuk teklifinin 'güven verici' bulunmadığı da vurgulandı.