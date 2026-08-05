İsrail'de Ankara paniği büyüyor
Türkiye'nin hamleleri İsrail gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin Gazze'de oynadığı rolü kısıtlamak için Yahudi lobilerini devreye sokan İsrail, bir yandan da ABD'nin olası F-35 satışını engellemek için yoğun mesai harcıyor. İsrail'in önde gelen ekonomi gazetelerinden Globes ise Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın yarattığı endişeye yer verdi. Gazete, İsrail'in yalnızca Türkiye'ye F-35 satışı ihtimalinden değil, Ankara'nın kendi geliştirdiği milli savaş uçağı KAAN'dan da rahatsızlık duyduğunu yazdı.
Haberde, "İsrail'in hava gücüne zarar verebilecek yeni gelişme" değerlendirmesine yer verilirken, KAAN'ın Tel Aviv'i ciddi şekilde endişelendirdiği ifada edildi. Gazete, Ankara'nın ABD'den motor desteği alması halinde KAAN programının hız kazanacağını belirtti. Türkiye'nin KAAN programı "İsrail'in yeni baş ağrısı" olarak tanımlanırken Türkiye'nin hava gücünü artırmaya yönelik adımlarının İsrail'de dikkatle izlendiği ve KAAN'ın bölgedeki dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Haberde, "İsrail'in hava gücüne zarar verebilecek yeni gelişme" değerlendirmesine yer verilirken, KAAN'ın Tel Aviv'i ciddi şekilde endişelendirdiği ifada edildi. Gazete, Ankara'nın ABD'den motor desteği alması halinde KAAN programının hız kazanacağını belirtti. Türkiye'nin KAAN programı "İsrail'in yeni baş ağrısı" olarak tanımlanırken Türkiye'nin hava gücünü artırmaya yönelik adımlarının İsrail'de dikkatle izlendiği ve KAAN'ın bölgedeki dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.