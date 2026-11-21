İsrail basını, BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Kasım'da aldığı kararla Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesinin, Gazze Şeridi'nde soykırım işleyen İsrail'e karşı açılan davada emsal teşkil edebileceği endişesini gündeme taşıdı. İsrail devlet televizyonu KAN, "UAD tarihinde ilk kez bir devleti doğrudan soykırım suçu işlemekten sorumlu tuttu. Bu durumun Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı davayla ciddi ölçüde örtüşüyor" derken The Jerusalem Post gazetesi de UAD'nin Myanmar kararı soykırım suçunun ispatına yönelik standartları genişleterek İsrail'in savunma kabiliyetine zarar verdiği yorumunda bulundu. Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı. Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı. Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi oluşturabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.

ARAKAN'DA NELER OLMUŞTU?

Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları"na başladı. 10 bin insanın katledildiği katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya da bunun üzerine 11 Kasım 2019'da Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.