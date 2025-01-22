İsrail’de bıçaklı saldırı paniği: 4 kişi yaralandı, saldırgan öldürüldü

İsrail'in Tel Aviv kentinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Nahalat Binyamin bölgesine gelen bir saldırgan, elindeki bıçakla çevredekilere saldırarak 4 erkeği yaraladı. Polis Sözcüsü Aryeh Doron, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın yoldan geçen bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklarken, saldırganın 18 Ocak'ta turist vizesiyle İsrail'e giren 29 yaşındaki Fas uyruklu Abdelaziz Kaddi olduğu tespit edildi. Şahsın aynı zamanda ABD'de oturum iznine sahip olduğu kaydedilirken, olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Olası suç ortaklarının bulunma ihtimali nedeniyle halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı. Saldırıda yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.