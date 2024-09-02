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Giriş Tarihi: 2.9.2024 00:24

İsrail’de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterisinde binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterirken, “Her gün Netanyahu'nun Rus ruleti. Biz buna izin vermeyeceğiz” sloganları atıldı

İHA
İsrail’de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto

İsrail'de binlerce kişi hükümet karşıtı protesto gösterisinde bir araya geldi.

Gazze Şeridi'nde bugün 6 esirin daha cansız bedeninin bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine öfke artarken, İsrailliler ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle sokaklara döküldü.

"Her gün Netanyahu'nun Rus ruleti. Hepsi ölene kadar bu oyunu oynayacak. Ama biz buna izin vermeyeceğiz" sloganları atan İsrailliler, Netanyahu'nun anlaşmaya yanaşmamasına tepki gösterdi.

Başkentteki Ayalon otoyolunu trafiğe kapatan binlerce kişi, Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sloganlar atarken, polis gösteriyi dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Çok sayıda gösterici otoyolda ateş yaktı.

Öte yandan, Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutu önünde de protesto gösterileri düzenlenirken, ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için çağrılar yapıldı.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK İŞÇİ SENDİKASINDAN GREV ÇAĞRISI

İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlamasına varılması için hükümete baskı yapacak bir eylem duyurusu yaptı.

Histadrut Başkanı Arnon Bar-David yarın ülke genelinde grev çağrısı yaparken, "Rehinelerin terk edilmesini durdurmalıyız. Sadece bizim müdahalemizin sarsılması gerekenleri sarsabileceği sonucuna vardık" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurgulayan Arnon Bar-David, "Siyasi fikirler nedeniyle anlaşma ilerlemiyor ve bu kabul edilemez" dedi.



BEN GURİON HAVALİMANI'NDA YARIN OPERASYONLAR DURDURULACAK

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda yarın yerel saatle 06.00 başlayacak genel grev çerçevesinde kapatılacak.

Havalimanındaki tüm iniş çıkışlar ise saat 08.00'de durdurulacak.

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İsrail’de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto
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