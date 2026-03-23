İsrail’de büyük yıkım

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ve Tahran'ın da misillemelerle cevap verdiği savaşta ateş her geçen gün daha da artıyor. İran, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik ABD-İsrail saldırısının ardından önceki gece İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini füzelerle hedef alması bölgede büyük yıkım yarattı. Savaşın başından bu yana en ağır yıkımlardan birini yaşayan İsrail'de büyük bir şok yaşanırken karşılıklı tehditler de sürüyor.

EN AZ 200 ÖLÜ VE YARALI

İran, savaşın başından bu yana en etkili saldırısını önceki akşam gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 73'üncü dalgası kapsamında İsrail'in kuzeyi ve güneyi ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi. Siyonist İsrail'in savunma sisteminin çöktüğünü gösteren saldırıda füzeler hedefini tam isabetle vurdu. İran'ın dalgalar halinde düzenlediği saldırıda füzeler, başta Dimona ve Arad kentleri olmak üzere birçok bölgeye isabet etti. Bölgelerde çok ciddi tahribat meydana geldi. Sadece Arad'da en az 9 bina büyük hasar aldı. İsrail Sağlık Bakanlığı, Arad kentinde 7'si ağır olmak üzere 116, Dimona'da ise biri ağır 64 kişinin yaralandığını kaydetti. Gerçek rakamların daha fazla olduğunu belirten bazı kaynaklar en az 200 ölü ve yaralı olduğunu ifade etti. Bölgede eğitime de ara verildi. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1 kişinin öldüğü kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNA 'KÖPRÜLERİ BOMBALAYIN' TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu komuta kademesiyle İran ve Lübnan'a saldırıların ele alındığı değerlendirme toplantısında Hizbullah mensuplarının ve silahlarının, Lübnan'ın güneyine geçişinin engellenmesi için orduya "Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri derhal imha etme" talimatı verdiklerini söyledi. Katz, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü'nü tekrar vuracaklarını belirtti.

NETANYAHU: ZOR BİR AKŞAM GEÇİRDİK

İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ikin kentte yıkıma yol açması İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da endişelendirdi. Bölgeye gelerek incelemede bulunan Netanyahu, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" ifadesini kullandı. Netanyahu, İran ve Lübnan'a saldırılarının süreceğini belirtti.

BAKANA 'YAHUDİ-NAZİ' TEPKİSİ

İran'ın misillemeleri nedeniyle 23 gündür sığınaklardan çıkamayan ve büyük bir yıkım yaşayan İsraillilerin çaresizliği ve öfkesi her geçen gün artıyor. İsrail'in güneyindeki Arad kentinde İran füzesinin isabet ettiği bölgeyi ziyaret eden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sert tepkileriyle karşılandı.

'ÖLÜMLERDEN SORUMLUSUN'

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Arad sakini bir kadının ı Ben-Gvir'e "Sen bir Yahudi Nazisin. Sadece ölüm saçıyorsun! Burada ne işin var? Kasabamdan defol git" diye bağırarak tepki gösterdiği görüldü. İsrail kabinesinde İran'a başlatılan saldırıların en ateşli destekçilerinden Ben- Gvir'in derhal kentten "defolup gitmesini" isteyen kadın, "Tüm bu ölümlerden sen sorumlusun!" şeklinde bağırdı. Çevredekiler de kadına destek olarak Ben-Gvir'in kenti terketmesini istedi.

İRAN'DAN TRUMP'IN TEHDİDİNE NET CEVAP: YOK EDERİZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde elektrik santrallerini vuracağı tehdidine sert bir karşılıkla yanıt verdi. Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran'ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır" ifadeleri yer aldı. Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerini hayata geçirmesi halinde "bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edileceğini" söyledi.

İRAN: İSRAİL HAVA SAHASI SAVUNMASIZ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dimona'daki füze saldırılarına ilişkin, "Eğer İsrail rejimi yüksek düzeyde korunan Dimona bölgesinde füzeleri engelleyemiyorsa, bu durum operasyonel açıdan savaşın yeni bir aşamaya girdiğinin göstergesidir; İsrail'in hava sahası savunmasızdır. Sonuç olarak, önceden planlanan sonraki adımların uygulanma zamanının geldiği görülüyor" ifadelerini kullandı.