İsrail’de çatlak büyüyor: Netanyahu karşıtı cephe genişliyor! İsyan bayrağını dalgalandırdı

İsrail’de, Gazze’ye yönelik saldırıların sürmesi ülke içinde sert bir kırılmaya neden oluyor. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, barıştan uzaklaşması, esirlerin evlerine dönmeleri için gerçek bir çaba harcamaması ve askeri operasyonlarda başarısızlıklar elde etmesi Siyonist rejimi sarstı. Hükümet karşıtı protestolar tam gaz devam ederken, önemli isimler de Netanyahu karşıtı cepheye katıldı.

İsrail’de çatlak büyüyor: Netanyahu karşıtı cephe genişliyor! İsyan bayrağını dalgalandırdı
AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze politikasına yönelik eleştiriler her geçen gün daha da artıyor.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, X hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist lider Binyamin Netanyahu'yu sert şekilde eleştirerek, İsrail ordusunun Gazze'de yaşadığı başarısızlığın doğrudan hükümetin politikalarından kaynaklandığını ifade etti.

İsrail’de çatlak büyüyor: Netanyahu karşıtı cephe genişliyor! İsyan bayrağını dalgalandırdı

İSRAİL ASKERLERİ SAVAŞMAK İSTEMİYOR

"Bu hükümet, ordunun zafer için ihtiyaç duyduğu en temel araç olan askerleri orduya sağlamıyor." görüşünü paylaşan Bennett, İsrail'in daha önce hiç bu kadar çok askere ihtiyaç duymadığını, şu anda 20 bin asker açığının olduğunu savundu.

Bennett, "Çoğu hayatında silah dahi taşımamış olan bakanların, 'Haydi Gazze'yi tamamen işgal edelim.' şeklindeki gösterişli açıklamalarını dinliyoruz ancak aynı bakanlar, bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli olan askerleri ordudan esirgiyor. Bu hükümet, korkak ve utanç verici, tek amacı iktidarda kalmak. Değişim geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Parlamentosundan (Knesset) yapılan açıklamada, son haftalarda orduya çağrılan 18 bin 915 kişiden sadece 232'sinin çağrıya yanıt verdiği bildirilmişti.

İsrail’de çatlak büyüyor: Netanyahu karşıtı cephe genişliyor! İsyan bayrağını dalgalandırdı

YENİDEN SEÇİMLERE GİRMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde siyasete dönmeye hazırlanan eski Başbakan Naftali Bennett'in, yeni parti kurduğu belirtilmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaklaşık 3 yıl önce aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Bennett, geçici olarak "Bennett 2026" adını verdiği partisiyle yeniden seçimlere katılmayı değerlendiriyor.

Bennett'e yakın kaynaklar, eski başbakanın 7 Ekim saldırısından sonra oranı yüzde 40'a yükselen kararsız sağcı seçmeni hedeflediğini ifade etmişti.

Bennett, haziran ayındaki sosyal medya paylaşımında da ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile daha önce kurduğu koalisyona benzer geniş koalisyonun yeniden mümkün olabileceğini belirtmişti.

İsrail’de çatlak büyüyor: Netanyahu karşıtı cephe genişliyor! İsyan bayrağını dalgalandırdı

OLASI YARIŞTA NETANYAHU'YU YENEBİLİR

Siyasi kariyerinin başında 2005 yılında Netanyahu'nun yanında siyasete adım atan Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlık dönemine son vermişti.

Bennett, siyasi hayatı boyunca Filistinlilere karşı sert söylemleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunmasıyla da gündemde yer aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayımladığı son anket sonuçları, aşırı sağcı Yamina Partisinin kurucusu eski Başbakan Bennett'in, olası seçimde Başbakan Netanyahu'yu mağlup edebileceğini ortaya koymuştu.

İsrail’de çatlak büyüyor: Netanyahu karşıtı cephe genişliyor! İsyan bayrağını dalgalandırdı

SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI YAPTI

Öte yandan, başta Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları olmak üzere binlerce kişi, Tel Aviv'de bulunan Habima Meydanı'nda hükümeti protesto etmek için toplandı.

Hükümetin Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için anlaşma yapmaya çağrıldığı gösteride konuşan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) eski direktörü Ami Ayalon, mevcut Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın mahkemeye sunduğu ifadeye atıfta bulunarak sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Ayalon, Bar'ın ifadesiyle birlikte "sivil itaatsizlik çağrısı bayrağının göndere çekildiğini" söyleyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine uzanan bazı soruşturmalar nedeniyle Bar'ı görevden almaya kalktığını hatırlattı.

İsrail’de çatlak büyüyor: Netanyahu karşıtı cephe genişliyor! İsyan bayrağını dalgalandırdı

"NETANYAHU KENDİ VATANDAŞLARIYLA SAVAŞIYOR"

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz da başbakanı "Sanık Binyamin Netanyahu, İsrail'in varlığına yönelik açık, somut ve acil bir tehdittir." sözleriyle eleştirdi.

Halutz, Netanyahu'nun kendi vatandaşlarıyla savaştığını belirtti.

İsrail hükümetinin Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için anlaşma yapmaya çağırıldığı gösteride "Netanyahu, İsrail için bir tehdittir." yazılı afişler taşındı.

İsrail’de çatlak büyüyor: Netanyahu karşıtı cephe genişliyor! İsyan bayrağını dalgalandırdı

KATLEDİLEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Ayrıca yaklaşık 200 İsrailli aktivist de Tel Aviv'in Kaplan Caddesi'nde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için gösteri düzenledi.

Hayatını kaybeden çocukların isimlerinin, ölüm yerleri, tarihleri ve nedenlerinin yazılı olduğu afişler hazırlayan grup, Yahudi geleneğinde anma için kullanılan uzun mumlar yaktı.

Göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atarak yürüyüş yaptı.