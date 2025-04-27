İsrail’de çatlak büyüyor: Netanyahu karşıtı cephe genişliyor! İsyan bayrağını dalgalandırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze politikasına yönelik eleştiriler her geçen gün daha da artıyor.

İSRAİL ASKERLERİ SAVAŞMAK İSTEMİYOR

"Bu hükümet, ordunun zafer için ihtiyaç duyduğu en temel araç olan askerleri orduya sağlamıyor." görüşünü paylaşan Bennett, İsrail'in daha önce hiç bu kadar çok askere ihtiyaç duymadığını, şu anda 20 bin asker açığının olduğunu savundu.

Bennett, "Çoğu hayatında silah dahi taşımamış olan bakanların, 'Haydi Gazze'yi tamamen işgal edelim.' şeklindeki gösterişli açıklamalarını dinliyoruz ancak aynı bakanlar, bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli olan askerleri ordudan esirgiyor. Bu hükümet, korkak ve utanç verici, tek amacı iktidarda kalmak. Değişim geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Parlamentosundan (Knesset) yapılan açıklamada, son haftalarda orduya çağrılan 18 bin 915 kişiden sadece 232'sinin çağrıya yanıt verdiği bildirilmişti.