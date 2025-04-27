İsrail’de çatlak büyüyor: Netanyahu karşıtı cephe genişliyor! İsyan bayrağını dalgalandırdı
İsrail’de, Gazze’ye yönelik saldırıların sürmesi ülke içinde sert bir kırılmaya neden oluyor. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, barıştan uzaklaşması, esirlerin evlerine dönmeleri için gerçek bir çaba harcamaması ve askeri operasyonlarda başarısızlıklar elde etmesi Siyonist rejimi sarstı. Hükümet karşıtı protestolar tam gaz devam ederken, önemli isimler de Netanyahu karşıtı cepheye katıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze politikasına yönelik eleştiriler her geçen gün daha da artıyor.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, X hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist lider Binyamin Netanyahu'yu sert şekilde eleştirerek, İsrail ordusunun Gazze'de yaşadığı başarısızlığın doğrudan hükümetin politikalarından kaynaklandığını ifade etti.
İSRAİL ASKERLERİ SAVAŞMAK İSTEMİYOR
"Bu hükümet, ordunun zafer için ihtiyaç duyduğu en temel araç olan askerleri orduya sağlamıyor." görüşünü paylaşan Bennett, İsrail'in daha önce hiç bu kadar çok askere ihtiyaç duymadığını, şu anda 20 bin asker açığının olduğunu savundu.
Bennett, "Çoğu hayatında silah dahi taşımamış olan bakanların, 'Haydi Gazze'yi tamamen işgal edelim.' şeklindeki gösterişli açıklamalarını dinliyoruz ancak aynı bakanlar, bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli olan askerleri ordudan esirgiyor. Bu hükümet, korkak ve utanç verici, tek amacı iktidarda kalmak. Değişim geliyor." ifadelerini kullandı.
İsrail Parlamentosundan (Knesset) yapılan açıklamada, son haftalarda orduya çağrılan 18 bin 915 kişiden sadece 232'sinin çağrıya yanıt verdiği bildirilmişti.
YENİDEN SEÇİMLERE GİRMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde siyasete dönmeye hazırlanan eski Başbakan Naftali Bennett'in, yeni parti kurduğu belirtilmişti.
Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaklaşık 3 yıl önce aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Bennett, geçici olarak "Bennett 2026" adını verdiği partisiyle yeniden seçimlere katılmayı değerlendiriyor.
Bennett'e yakın kaynaklar, eski başbakanın 7 Ekim saldırısından sonra oranı yüzde 40'a yükselen kararsız sağcı seçmeni hedeflediğini ifade etmişti.
Bennett, haziran ayındaki sosyal medya paylaşımında da ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile daha önce kurduğu koalisyona benzer geniş koalisyonun yeniden mümkün olabileceğini belirtmişti.