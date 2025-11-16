İsrail’de Çelik Kubbe korkusu

Türkiye'nin stratejik hamleleri ve savunma sanayiindeki başarısı İsrail basınından düşmüyor. İsrail merkezli Nziv haber sitesi, Türkiye'nin son yıllarda attığı en büyük savunma adımlarından "Çelik Kubbe" hava savunma sistemin dikkat çekti. Haberde, yerli Çelik Kubbe savunma sisteminin İsrail'in gurur duyduğu Demir Kubbe'yi tehdit altına soktuğu kaydedildi. Sistemin geliştirilmesinin, sadece Türkiye'nin ulusal güvenliğini değil, aynı zamanda bölgesel stratejik ağırlığını da artırdığı ifade edildi.